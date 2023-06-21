Di Hari Ulang Tahun, Jokowi Tetap ke Pasar Cek Harga Pangan dan Bagi-Bagi BLT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap kerja di tengah perayaan Hari Ulang Tahun pada hari ini. Kepala Negara melakukan peninjauan di Pasar Tohaga Parung dan Pasar Parungpung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam kunjungannya, Presiden memastikan harga sejumlah kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Idul Adha.

"Ya harga baik, harga baik. Tadi harga bawang merah turun sedikit, daging ayam juga harganya baik, baik itu untuk peternak dan untuk konsumen—masyarakat baik, saya kira stabilitas harga masih bisa (terkendali). Minyak tadi juga sama masih Rp14 ribu saya kira baik," kata Jokowi dalam keterangannya di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6/2023).

Kepala Negara mengaku akan terus mengecek harga-harga bahan pokok agar tidak kehilangan kendali terhadap inflasi. Menurut Presiden, sejauh ini tidak ada gejolak harga menjelang Idul Adha.

"Stabilitas harganya masih baik, ini yang saya cek terus karena jangan sampai kita kehilangan kendali terhadap inflasi, terhadap harga-harga yang ada di pasar, utamanya bahan baku, bahan pokok," kata Kepala Negara.

Meski demikian, Kepala Negara menyampaikan bahwa terkadang menjaga keseimbangan harga bahan pokok tidaklah mudah.

"Kadang-kadang kan memang seperti itu, daging ayam kadang baik, telur kadang naik, tapi juga anjlok kadang, ini kan kalau naik peternak senang banget tapi pembelinya pasti menyampaikan keluhan. Tapi kalau turun peternaknya pasti ngeluh, menjaga keseimbangan itu tidak mudah," katanya.