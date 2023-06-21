Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Promosi Kain Songket di Korea Selatan, Wamenparekraf: Ini Punya Sejarah dan Aspek Budaya

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:51 WIB
Promosi Kain Songket di Korea Selatan, Wamenparekraf: Ini Punya Sejarah dan Aspek Budaya
Wamenparekraf Hadiri Indonesia Indonesian Night di Daegu, Korsel. (Foto: Okezone.com. Kemenpar)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri Indonesian Night di Daegu, Korea Selatan. Wamenparekraf pun mempromosikan kain songket asal Sumatera Selatan.

Wamenparekraf mengatakan, kain songket merupakan produk UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Kain songket tersebut bermotif bintang mawar yang melambangkan cinta dan kasih sayang.

“Dan mengapa begitu istimewa? Karena jenis kain ini memiliki sejarah dan aspek budaya dan ada cerita di baliknya, di mana setiap pola memiliki makna dan mewakili waktu dalam sejarah. Apalagi komunitas yang membuat kain jenis ini didominasi oleh kaum perempuan. Jadi dengan mendukung industri budaya ini, kami memberdayakan perempuan dan mempromosikan inklusivitas,” kata Wamenparekraf, Rabu (21/6/2023).

Angela menambahkan, kain tradisional yang diperkenalkan pada Indonesia Night menjadi contoh nyata bagaimana budaya dan kreativitas saling melengkapi dan menambah nilai.

Wamenparekraf juga menjelaskan bahwa unsur budaya yang melekat dalam industri kreatif akan menumbuhkan rasa toleransi dan hal tersebut sangat dibutuhkan.

“Kita membutuhkan pertukaran yang lebih terkontrol melalui industri kreatif, termasuk Indonesia. Dan sangat menggembirakan melihat semangat kolaborasi ekonomi kreatif di antara para pemimpin dari banyak tokoh dan semua pemangku kepentingan di WCIF hari ini” kata Wamenparekraf.

Indonesia Night sendiri merupakan malam keakraban yang digelar oleh KBRI di Seoul dan didukung oleh Bank Indonesia dan Kemenparekraf. Indonesia Night masih menjadi bagian dari The 4th World Cultural Industry Forum 2023.

