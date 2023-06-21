Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Berapa Gaji PNS Lapas?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:01 WIB
Mengintip Berapa Gaji PNS Lapas?
Gaji PNS Lapas (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip berapa gaji PNS lapas? Ternyata segini besarannya. PNS lapas merupakan pegawai yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pekerjaan dari PNS lapas ini sebagai penjaga lapas dan menegakkan peraturan terhadap narapidana. Tentu saja pekerjaan itu membuat banyak orang penasaran dengan besaran gaji yang diterima PNS yang bekerja di lapas dan berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan.

Lantas, berapa gaji PNS lapas sebenarnya?

Melansir laman gajimu.com, Rabu (21/6/2023) diketahui bahwa besaran gaji yang didapat penjaga lapas berada di kisaran Rp2.085.791 - Rp4.790.022 per bulannya pada tahun 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193049/pns-pjcM_large.jpg
4 Fakta Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430/menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement