Mengintip Berapa Gaji PNS Lapas?

JAKARTA - Mengintip berapa gaji PNS lapas? Ternyata segini besarannya. PNS lapas merupakan pegawai yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pekerjaan dari PNS lapas ini sebagai penjaga lapas dan menegakkan peraturan terhadap narapidana. Tentu saja pekerjaan itu membuat banyak orang penasaran dengan besaran gaji yang diterima PNS yang bekerja di lapas dan berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan.

Lantas, berapa gaji PNS lapas sebenarnya?

Melansir laman gajimu.com, Rabu (21/6/2023) diketahui bahwa besaran gaji yang didapat penjaga lapas berada di kisaran Rp2.085.791 - Rp4.790.022 per bulannya pada tahun 2023.