Program Kartu Prakerja Bikin Kualitas Tenaga Kerja RI Meningkat

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko) melalui Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja akan menyelenggarakan konferensi internasional bersama UIL (The UNESCO Institute for Lifelong Learning) di Bali awal Juli 2023 mendatang.

Konferensi ini merupakan bagian dari agenda global terkait tujuan berkelanjutan atau SDGs.

BACA JUGA:

“Program Kartu Prakerja terbukti mendapat perhatian dunia karena kiprahnya selama ini yang berhasil memberi manfaat kepada sekitar 17 juta rakyat Indonesia. Terutama terkait fungsinya yang memberikan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan diri,” kata Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari, dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.

Beasiswa pelatihan yang diberikan Program Kartu Prakerja merupakan program nyata yang disediakan pemerintah untuk memperkecil gap antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaannya.

BACA JUGA:

Dengan mengikuti pelatihan, angkatan kerja Indonesia memiliki peluang yang lebih banyak.

Oleh karena itu, Prakerja hadir di tengah disrupsi digital memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Indonesia, dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan pelatihan berkualitas.

“Dengan perkembangan teknologi digital dan kerja sama berbagai pihak terutama swasta, Prakerja membuktikan bahwa sebagian besar peserta kita adalah dari desa,” kata Denni.