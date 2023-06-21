Grab Holdings PHK 1.000 Karyawan

JAKARTA - Grab Holdings yang berbasis di Singapura segera memangkas 1.000 karyawan atau 11% dari tenaga kerjanya.

Dikutip dari Reuters, pemangkasan dilakukan karena kebutuhan untuk mengelola biaya dan memastikan layanan yang lebih terjangkau dalam jangka panjang.

Hal itu disebutkan dalam sepucuk surat yang dikeluarkan oleh CEO Grab Holdings Anthony Tan kepada kepada karyawan pada Selasa malam.

Dalam surat tersebut, Anthony Tan mengatakan pemotongan, yang terbesar sejak dimulainya pandemi lalu. Akan tetapi hal itu bukanlah "jalan pintas menuju profitabilitas" tetapi reorganisasi strategis untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis.

"Perubahan tidak pernah secepat ini. Teknologi seperti AI (kecerdasan buatan) generatif berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Biaya modal telah meningkat, secara langsung berdampak pada lanskap persaingan," kata Tan dalam surat tersebut.