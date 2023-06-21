Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Sekolah 2023, Ini Daftar Diskon Tiket Kereta dan Pesawat

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:37 WIB

Daftar Diskon Tiket Kereta dan Garuda. (Foto: Okezone.com/AP 2)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah transportasi mulai menawarkan diskon tarif untuk menyambut libur sekolah 2023. Mulai dari kereta api hingga pesawat sudah memberikan diskon tarif untuk libur panjang tersebut.

Apalagi pemerintah sudah memutuskan bahwa cuti bersama Idul Adha 2023 pada 28 Juni dan 30 Juni 2023. Dengan hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 29 Juni.

Adapun pemberian cuti bersama ini dengan pertimbangan meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat liburan sekolah pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2023. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2023.

PT Kereta Api Indonesia dan PT Garuda Indonesia pun langsung memberikan diskon tarif untuk mendukung libur panjang tersebut. Kedua BUMN memberikan diskon yang besar untuk masyarakat:

1. Diskon tiket kereta

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memberikan diskon hingga 25% untuk tiket kereta api jarak jauh.

“Masyarakat dapat membeli tiket promo atau diskon ini pada tanggal 21 - 24 Juni 2023 untuk keberangkatan periode libur kenaikan kelas yaitu tanggal 25 Juni - 9 Juli 2023. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, ataupun seluruh chanel penjualan tiket yang bekerja sama dengan KAI,” ujar Pelaksana harian Manager Humas Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih.

Secara total, KAI mengalokasikan 18.680 tempat duduk untuk berbagai perjalanan KA Jarak Jauh kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan tarif diskon. Contoh tarif promo tersebut seperti KA Argo Dwipangga relasi Gambir - Solo Balapan pp hanya Rp315.000 dari tarif reguler yaitu Rp420.000, KA Bangunkarta relasi Pasarsenen - Jombang pp hanya Rp290.000 dari tarif reguler yaitu Rp385.000, dan lainnya.

Keberangkatan Stasiun Gambir

- Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan pp)

- Argo Lawu (Gambir - Solo Balapan pp)

- Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng pp)

- Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng pp)

- Brawijaya (Gambir - Malang pp)

- Gajayana (Gambir - Malang pp)

Keberangkatan Stasiun Pasarsenen

- Bangunkarta (Pasarsenen - Jombang pp)

- Bogowonto (Pasarsenen - Lempuyangan pp)

- Brantas (Pasarsenen - Blitar pp)

- Fajar Utama Solo (Pasarsenen - Solo Balapan)

- Fajar Utama Yogyakarta (Pasarsenen - Yogyakarta pp)

- Gaya Baru Malam Selatan (Pasarsenen - Surabaya Gubeng pp)

- Gumarang (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp)

- Jaka Tingkir (Pasarsenen - Purwosari pp)

- Jayakarta (Pasarsenen - Surabaya Gubeng pp)

- Kertajaya (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp)

