Jalan Tol Sigli - Banda Aceh Beroperasi Tanpa Tarif Mulai Besok

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:45 WIB
Jalan Tol Sigli - Banda Aceh Beroperasi Tanpa Tarif Mulai Besok
Jalan Tol. (Foto: Hutama Karya)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) akan mengoperasikan tanpa tarif Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 5 – 6 (Blang Bintang – Baitussalam) sepanjang 12,7 Km pada Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08.00 WIB.

Executive Vice President (EVP) Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan bahwa pengoperasian ini menyusul dikantonginya Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada tanggal 14 April 2023 serta Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 540/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 5 – 6.

 BACA JUGA:

“Kami sudah siap mengoperasikan jalan tol ini sejak menerima SLO dan Kepmen tersebut, dengan menyiapkan berbagai fasilitas dan 31 personil siaga yang terdiri dari petugas layanan operasi, paramedis & patroli,” ujar Tjahjo lewat pernyataan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).

Sebelum resmi dioperasikan, Uji Laik Fungsi (ULF) telah dilakukan pada tanggal 6 – 7 Februari 2023 yang meliputi aspek keselamatan, manajemen lalu lintas jalan, sarana jalan, bangunan pelengkap, operasi & administrasi serta telah memberikan pelatihan kepada petugas terkait kesamaptaan, pelayanan prima, penanganan gawat darurat, dan lainnya sehingga petugas telah siap dalam pengoperasiannya.

 BACA JUGA:

Adapun pengoperasian ruas jalan tol ini masih belum dikenakan tarif atau belum berbayar selama masa sosialisasi berlangsung. Meksi demikian, para pengguna jalan tol tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik saat melintas

Halaman:
1 2
