Erick Thohir Ungkap Potensi Perputaran Uang di FIFA Match Day Indonesia Vs Argentina Capai Rp1 Triliun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut gelaran FIFA Match Day antara Indonesia vs Argentina di Gelora Bung Karno (GBK), mampu menggerakan bisnis UMKM, khusus mereka yang berdagang di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, sepak bola bukanlah olahraga biasa saja, ajang ini diyakini mampu menyatukan dan menghidupkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.

"Friendly Match Indonesia vs Argentina tidak hanya meningkatkan potensi sepak bola Tanah Air, namun juga menggerakan roda ekonomi para pelaku UMKM yang berdagang di sekitar Senayan, Jakarta," ungkap Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (21/6/2023).

Bahkan, laga uji coba resmi yang digelar Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) itu mampu menggerakan perputaran uang di suatu kawasan.

Erick mengatakan potensi perputaran uang saat Friendly Match Indonesia vs Argentina mencapai Rp1 triliun.

Asumsi tersebut berdasarkan catatan Lembaga penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI).