Libur Idul Adha, Tol Krian-Gresik Diskon hingga 35%

JAKARTA - Menyambut Hari Raya Idul Adha, Tol Krian–Gresik berikan diskon tarif mulai 11%-35%. Diskon tersebut berlaku 22 Juni pukul 06.00 WIB.

Adapun tarif diskon berlaku untuk semua golongan kendaraan dan khusus di Ruas Tol Krian – Gresik.

Dengan adanya diskon tarif tersebut, maka pengguna jalan dengan kendaraan Golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300/km, dimana tarif normal adalah Rp1.506/km. Sedangkan para pengguna jalan dengan kendaraan golongan II, III, IV dan V dikenakan tarif diskon Rp1.500/km, dimana tarif normal golongan kendaraan II dan III sebelumnya Rp2.259/km sedangkan tarif normal golongan kendaraan IV dan V adalah Rp3.012/km.

Adapun diskon tarif tol jarak terjauh dari Gerbang Bunder ke Gerbang Lebani golongan I yang semula bertarif Rp43.500 didiskon menjadi Rp37.500, kendaraan golongan II dan III yang semula bertarif Rp65.500 didiskon menjadi Rp56.500, sedangkan untuk kendaraan golongan IV dan V yang semula bertarif Rp87.500, akan dikenakan tarif sebesar Rp56.500.

Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi WBW untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Idul Adha dan Libur Sekolah. Pemberlakukan diskon tarif tersebut juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap WBW, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian - Gresik secara keseluruhan.

Sedangkan pada Junction Wringinanom yang sudah beroperasi sejak 22 Februari 2023 tetap dikenakan tarif normal dengan besaran tarif dari Junction Wringinanom menuju Lebani Gresik dan sebaliknya sebesar Rp5.500,00 (Gol. I), Rp8.500,00 (Gol. II dan III), dan Rp11.500,00 (Gol. IV dan V).

Kemudian Junction Wringinanom menuju Belahanrejo dan sebaliknya sebesar Rp10.500 (Gol. I), Rp15.500,00 (Gol. II dan III), dan Rp21.000,00 (Gol. IV dan V), Junction Wringinanom menuju Cerme dan sebaliknya sebesar Rp32.000,00 (Gol. I), Rp48.000,00 (Gol. II dan III), dan Rp64.000,00 (Gol. IV dan V), serta Junction Wringinanom menuju Bunder dan sebaliknya sebesar Rp42.000,00 (Gol. I), Rp63.000,00 (Gol. II dan III), dan Rp84.000,00 (Gol. IV dan V).