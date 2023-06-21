Tol Jogja-Solo Ditargetkan Sampai Sleman pada 2024

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan Tol Jogja-Solo ditargetkan akan sampai ke Purwomartani Sleman di tahun 2024 mendatang.
Sementara proses pembangunan konstruksi jalan tol Jogja-Bawen akan segera dilaksanakan.
Basuki mengatakan pihaknya terus menggenjot pembangunan jalan tol yang ada di DIY, Jogja-Solo dan Jogja-Bawen.
Untuk jalan tol Jogja-Solo saat ini sudah mulai dikerjakan dari Solo dan sudah sampai ke Klaten.
"Tahun 2024 nanti targetnya sampai Purwomartani,"ujar dia saat di Jogja, Rabu (21/6/2023).
Sementara untuk pembangunan konstruksi tol Jogja-Bawen sudah bisa dilaksanakan karena Palilah atau iZin dari Kraton Yogyakarta berkaitan dengan wnggunaan tanah kas desa untuk jalan tol sudah keluar.
Basuki menambahkan karena palilah l untuk tanah sudah bisa keluar maka pembangunan jalan tol Jogja-Bawen sudah mulai dikerjakan termasuk nanti yang melalui Tanah Kas Desa.