HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Jogja-Solo Ditargetkan Sampai Sleman pada 2024

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |18:11 WIB
Tol Jogja-Solo Ditargetkan Sampai Sleman pada 2024
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan Tol Jogja-Solo ditargetkan akan sampai ke Purwomartani Sleman di tahun 2024 mendatang.

Sementara proses pembangunan konstruksi jalan tol Jogja-Bawen akan segera dilaksanakan.

Basuki mengatakan pihaknya terus menggenjot pembangunan jalan tol yang ada di DIY, Jogja-Solo dan Jogja-Bawen.

Untuk jalan tol Jogja-Solo saat ini sudah mulai dikerjakan dari Solo dan sudah sampai ke Klaten.

"Tahun 2024 nanti targetnya sampai Purwomartani,"ujar dia saat di Jogja, Rabu (21/6/2023).

Sementara untuk pembangunan konstruksi tol Jogja-Bawen sudah bisa dilaksanakan karena Palilah atau iZin dari Kraton Yogyakarta berkaitan dengan wnggunaan tanah kas desa untuk jalan tol sudah keluar.

Basuki menambahkan karena palilah l untuk tanah sudah bisa keluar maka pembangunan jalan tol Jogja-Bawen sudah mulai dikerjakan termasuk nanti yang melalui Tanah Kas Desa.

Telusuri berita finance lainnya
