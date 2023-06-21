Industri Tekstil Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Tagihan Listrik

JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta kepada PT PLN untuk memangkas tagihan listrik yang dibebankan pada pabrik industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 30%.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana mengatakan, permintaan tersebut lantaran kondisi keuangan perusahaan TPT sedang mengalami penurunan.

"Market industri TPT belum pulih baik global maupun lokal. Bahkan, hingga saat ini ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa berkurang hingga mendekati 50%," ungkap Danang saat ditemui MNC Portal di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/6/20223).

"Karena itu, kami sudah kirimkan surat kepada Dirut PLN agar membahas hal ini terutama untuk tarif listrik di industri padat karya agar dikurangi sedikit. Paling tidak dalam jangka waktu satu sampai dua tahun ke depan. Soanya kalau di industri itu cukup besar per KWH nya sekitar 1400-1500 per KHW," sambungnya.

Namun yang disayangkan, usulannya tersebut tidak digubris oleh pihak PLN maupun dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Padahal, hal itu dilakukan untuk mempertahankan buruh-buruh agar tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).