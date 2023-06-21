Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kawasan Dolly Bakal Dijadikan Pusat Ekonomi Kreatif, Ada Investasi Rp9,5 Miliar

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |20:06 WIB
Kawasan Dolly Bakal Dijadikan Pusat Ekonomi Kreatif, Ada Investasi Rp9,5 Miliar
MenkopUKM Teten Masduki. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kalau transformasi industri mampu membuat kawasan Dolly menjadi pusat ekonomi kreatif (ekraf) di Surabaya.

Menurut Teten, dalam waktu empat tahun kawasan Dolly telah menunjukkan perubahan yang nyata. Dari yang awalnya merupakan wilayah industri seks menjadi wilayah yang memberdayakan masyarakatnya lewat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

 BACA JUGA:

"Kami dan Pemerintah Kota merencanakan ekonomi kreatif di kawasan Dolly menjadi kekuatan ekonomi di Surabaya," ujar Teten dalam kunjungan "Mlaku-Mlaku Nang Dolly" di Surabaya, Jawa Timur seperti dilansir Antara, Rabu (21/6/2023).

Teten mengatakan, memerlukan usaha yang sangat besar dalam mengubah pola pikir masyarakat Dolly untuk mencari keuntungan dari ekonomi kreatif.

Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat pun mulai mendapatkan hasil dan percaya diri mempromosikan produk-produknya.

 BACA JUGA:

"Tapi hari ini kita bisa lihat bahwa transformasi itu sudah menunjukkan hasil. Mereka sudah mulai percaya diri bahwa industri kreatif yang lebih sehat, lebih positif sudah bisa menggantikan industri seks. Ini pondasi yang penting," kata Teten.

Menurut Teten, langkah selanjutnya adalah mempersatukan para pelaku UMKM ke dalam sebuah koperasi.

 

Halaman:
1 2
