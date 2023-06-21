Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mantri BRI Menyentuh UMKM Sampai Pelosok Pedesaan, Berikan Layanan agar Usaha Berkembang Pesat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |11:48 WIB
Mantri BRI Menyentuh UMKM Sampai Pelosok Pedesaan, Berikan Layanan agar Usaha Berkembang Pesat
Mantri BRI Menyentuh UMKM Sampai Pelosok Pedesaan (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari kota sampai ke pelosok pedesaan sangat butuh perhatian agar dapat berkembang. Oleh karena itu, BRI punya mantri yang akan melayani pelaku UMKM sampai ke pelosok desa sekalipun.

Untuk Kantor Cabang BRI Bogor memiliki 143 mantri yang bertugas melayani pelaku UMKM. Itu agar para pelaku UMKM di sana bisa memanfaatkan berbagai kemudahan dari BRI, di antaranya mendapatkan binaan agar naik kelas, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

UMKM 

Pemimpin Kantor Cabang BRI Bogor Dewi Sartika, Suristanta mengatakan adanya mantri adalah komitmen BRI agar pelaku UMKM bisa memanfaatkan program-program yang ada. Itu dengan tujuan usaha yang dijalani bisa makin berkembang.

Para mantri pun akan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang apa saja manfaat jika menjadi bagian dari nasabah BRI. Pasalnya, mereka akan mendapatkan pendampingan dari segi usaha agar lebih maju, di antaranya pelatihan, pemasaran, dan permodalan.

 UMKM

Untuk permodalan BRI pun menyiapkan pinjaman dengan bunga yang ringan, yakni hanya enam persen untuk pelaku UMKM. Itu dengan memanfaatkan program KUR.

"Satu orang mantri akan memegang dua desa. Jadi, ada sebanyak 143 mantri yang akan melayani pelaku UMKM di 286 di sana yang berada di naungan Kantor Cabang BRI Bogor," ucap Suristanta di Bogor belum lama ini.

