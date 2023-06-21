Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Sebenarnya Pemilik CMNP, Ada Nama Jusuf Hamka?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |20:01 WIB
Siapa Sebenarnya Pemilik CMNP, Ada Nama Jusuf Hamka?
Jusuf Hamka. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) akan diulas dalam artikel ini.

CMNP saat ini sedang menjadi sorotan terkait polemik utang negara terhadap perusahaan tersebut sebesar Rp800 miliar yang ditagih oleh Jusuf Hamka.

 BACA JUGA:

Adapun perusahaan tersebut diketahui pada awalnya didirikan oleh Siti Hardijanti atau yang biasa dikenal Tutut Soeharto.

Namun, diketahui tidak ada kepemilikan saham langsung atas nama Tutut Soeharto dalam jajaran pemegang saham CMNP.

 BACA JUGA:

Lantas siapa sebenarnya pemilik CMNP? Berikut ini Okezone merangkum siapa sebenarnya pemilik CMNP.

Berdasarkan jajaran pemegang saham di CMNP, diketahui bahwa kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh BP2S Singapore/BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management sebesar 58,97%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement