Siapa Sebenarnya Pemilik CMNP, Ada Nama Jusuf Hamka?

JAKARTA - Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) akan diulas dalam artikel ini.

CMNP saat ini sedang menjadi sorotan terkait polemik utang negara terhadap perusahaan tersebut sebesar Rp800 miliar yang ditagih oleh Jusuf Hamka.

Adapun perusahaan tersebut diketahui pada awalnya didirikan oleh Siti Hardijanti atau yang biasa dikenal Tutut Soeharto.

Namun, diketahui tidak ada kepemilikan saham langsung atas nama Tutut Soeharto dalam jajaran pemegang saham CMNP.

Lantas siapa sebenarnya pemilik CMNP? Berikut ini Okezone merangkum siapa sebenarnya pemilik CMNP.

Berdasarkan jajaran pemegang saham di CMNP, diketahui bahwa kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh BP2S Singapore/BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management sebesar 58,97%.