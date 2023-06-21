Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berapa Harga 1 Ekor Anak Sapi? Ternyata Segini

Hana Wahyuti , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:01 WIB
Berapa Harga 1 Ekor Anak Sapi? Ternyata Segini
Sapi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berapa harga satu ekor anak sapi menarik untuk diketahui. Apalagi menjelang Idul Adha, umat muslim akan berbondong-bondong membeli hewan kurban.

Adapun hewan-hewan yang dianjurkan untuk dikurbankan di Indonesia pada umumnya adalah kambing, domba dan sapi.

Berikut daftar harga lengkap hewan kurban sapi yang beragam dan tergantung pada bobot hewan ternak dirangkum Okezone, Rabi (21/6/2023):

- Harga sapi dengan bobot 250-300 kg diharga Rp20,3 Juta.

- 1/7 Sapi dengan bobot 250-30 kg dipatoki dengan harga Rp2,9 Juta.

- 1/7 Sapi Kemasan dengan bobot 250-300 kg (35 kaleng) dipatoki harga Rp3 juta.

 

