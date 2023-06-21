Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Negara Paling Bahagia Dunia Lirik Investasi di Ibu Kota Nusantara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |11:18 WIB
Negara Paling Bahagia Dunia Lirik Investasi di Ibu Kota Nusantara
IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Business Finland mengadakan virtual business forum terkait pengembangan Nusantara (IKN) sebagai kota cerdas. Forum ini dihadiri oleh perusahaan, pemerintah kota, dan perwakilan kementerian asal Finlandia secara daring.

Pada sambutannya, Under-secretary of state, Ministry of Economic Affairs and Employment Finlandia Petri Peltonen menyatakan bahwa pihaknya mempunyai komitmen untuk bekerja sama antara Finlandia dengan Nusantara.

"Kami ingin menghubungkan perusahaan Finlandia dengan peluang partisipasi dalam dibukanya proyek ibu kota negara baru kelas dunia,” ujar Petri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).

Kepala OIKN Bambang Susantono juga menyambut baik adanya kolaborasi dalam membangun Nusantara sebagai smart sustainable forest city, sebuah paradigma baru dalam pembangunan.

“Nusantara akan dibangun sebagai kota yang berfokus pada happiness dan well-being dari masyarakatnya, sehingga kami menyambut kerja sama dengan Finlandia yang memiliki trademark sebagai negara paling bahagia di dunia,” jelas Bambang.

