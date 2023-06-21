Mengintip Berapa Gaji PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

JAKARTA - Mengintip berapa gaji PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan menarik untuk diketahui.

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang menjadi impian banyak orang, sebab biaya hidup sudah terjamin hingga pensiun nanti.

Terlebih jika bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Membuat banyak yang penasaran dengan besaran gaji PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dirangkum Okezone, Rabu (21/6/2023) berikut ini informasi mengenai berapa gaji PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Melansir situs daftargaji.com, diketahui besaran gaji pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkisar antara Rp1,5 juta - Rp6 juta per bulan.