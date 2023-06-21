Advertisement
SMART MONEY

Mengintip Berapa Gaji PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |18:01 WIB
Mengintip Berapa Gaji PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan
PNS. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mengintip berapa gaji PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan menarik untuk diketahui.

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang menjadi impian banyak orang, sebab biaya hidup sudah terjamin hingga pensiun nanti.

Terlebih jika bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Membuat banyak yang penasaran dengan besaran gaji PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dirangkum Okezone, Rabu (21/6/2023) berikut ini informasi mengenai berapa gaji PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Melansir situs daftargaji.com, diketahui besaran gaji pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkisar antara Rp1,5 juta - Rp6 juta per bulan.

