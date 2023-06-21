Advertisement
FINANCE SMART MONEY

MNC Asset Management Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:58 WIB
MNC Asset Management Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa
MNC Asset gelar seminar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Asset Management menggelar seminar bersama bersama dengan IDX Islamic. Seminar bertajuk "Generasi Muda Bisa Jago Investasi" digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Chief Marketing Officer PT MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi mengatakan acara tersebut sebagai upaya korporasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khusunya di kalangan mahasiswa.

"Kami bekerja sama dengan IDX Islamic untuk memberikan literasi dan inklusi keuangan dan juga edukasi keuangan khususnya kepada mahasiswa," kata Dimas saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Menurutnya, sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), MNC Asset Management memiliki kewajiban untuk melakukan literasi kepada masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan POJK tersebut, Dimas menjelaskan bahwa PUJK diwajibkan memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat umum minimum dalam 6 bulan 1 kali.

