HOME FINANCE SMART MONEY

Mahasiswa Semangat Investasi Usai Ikut Seminar Inklusi dan Literasi Keuangan MNC Asset Management

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |18:10 WIB
Mahasiswa Semangat Investasi Usai Ikut Seminar Inklusi dan Literasi Keuangan MNC Asset Management
MNC Asset gelar seminar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Asset Management menggelar seminar bersama dengan IDX Islamic. Seminar bertajuk "Generasi Muda Bisa Jago Investasi" ini digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UMJ bernama Maya Rosalina mengatakan dirinya sangat tertarik dengan berbagai paparan yang disampaikan oleh para pembicara. Bahkan dia mengaku siap untuk terjun ke dunia investasi.

"Tadinya saya tidak tahu tentang investasi, dengan adanya ini (acara seminar) saya jadi tahu dan akan mengajak teman-teman semua untuk yang belum berinvestasi akan berinvestasi karena kita sudah mengetahui wadah-wadahnya," ucap Maya kepada MPI di Kampus UMJ, Rabu (21/6/2023).

Menurutnya acara seminar semacam ini sangat dibutuhkan dan sangat bagus untuk mahasiswa agar terbuka pemikirannya untuk menjajaki dunia investasi.

"Ini sangat bagus banget buat mahasiswa apalagi buat remaja-remaja yang sekarang untuk berinvestasi bagi anak muda ini sangat membantu banget. Ini sangat bagus kegiatan ini, dan pemikiran remaja-remaja akan berkembang dengan adanya kegiatan ini, jadi menurut saya ini sangat bagus dan sangat membantu sekali mengubah pemikiran anak muda zaman sekarang," tuturnya.

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta Septa Candra mengatakan, acara yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sangatlah penting bagi mahasiswa. Apalagi akhir-akhir ini marak ditemukan investasi-investasi bodong.

Halaman:
1 2
