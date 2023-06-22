Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Menguat ke Level 6.754

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:41 WIB
IHSG Diprediksi Menguat ke Level 6.754
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan hari ini, Kamis (22/6/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.618 – 6.754.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, masih dengan nilai transaksi yang menipis, namun IHSG telah berhasil menguat menyelesaikan pembentukkan demand zone.

"Kini pergerakan IHSG cukup diyakini akan melanjutkan penguatannya, seperti yang kami ulas sebelumnya sejak terkonfirmasinya pola falling wedge dan pembentukkan demand zone. Ketika kedua kondisi ini sudah terjadi, maka tren menguat akan dimulai," tulis William dalam analisisnya, Kamis (22/6/2023).

Menurut William, secara faktor teknikal, resisten psikologis 6700 berhasil ditembus. Demand zone IHSG telah selesai dibentuk, maka penguatan akan berlanjut.

"Kembalinya sentimen Fed rate yang mungkin naik di waktu yang akan datang, ini memicu penguatan dollar," kata dia.

