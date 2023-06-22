Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Anjlok di Tengah Wacana Kenaikan Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:49 WIB
Wall Street Ditutup Anjlok di Tengah Wacana Kenaikan Suku Bunga
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan Rabu (21/6/2023) waktu setempat, karena kesaksian kongres Ketua Federal Reserve Jerome Powell memperkuat tujuan bank sentral untuk mengendalikan inflasi karena ia mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 102,35 poin, atau 0,3%, menjadi 33.951,52, S&P 500 (.SPX) kehilangan 23,02 poin, atau 0,52%, menjadi 4.365,69 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 165,10 poin, atau 1,21%, menjadi 13.502,20.

Ketiga indeks saham utama AS membukukan penurunan harian ketiga berturut-turut, dengan saham teknologi megacap dan terkait teknologi yang paling membebani.

"Tampaknya pasar sedang mengatur napas setelah awal bulan yang besar," kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha. "Secara historis, Juni bukanlah bulan yang sangat kuat untuk saham, tetapi tahun ini bisa turun sebagai salah satu Juni terkuat yang pernah ada; jadi jeda kecil dalam menjalankan stok adalah hal yang normal," katanya.

Tesla Inc (TSLA.O), bersama saham terkait AI seperti Microsoft Corp (MSFT.O) dan Nvidia Corp (NVDA.O) adalah hambatan terbesar.

