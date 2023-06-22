MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Menguat ke 6.744

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup menguat 0,63% ke 6,703 disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatan IHSG pun berhasil menembus MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, apabila IHSG masih sanggup bergerak di atas 6,626 sebagai support terdekatnya, maka membawa IHSG menguat menuju 6,744-6,819.

"Namun, waspadai apabila break kembali ke bawah 6,626, maka akan membawa IHSG ke 6,601," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (22/6/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,626, 6,578 dan resistance 6,744, 6,772.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.