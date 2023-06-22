Melantai di Bursa, Graha Mitra Asia (RELF) Incar Dana Segar Rp108 Miliar

JAKARTA - PT Graha Mitra Asia Tbk atau RelifeAsia (RELF) akan mencatatkan (listing) perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Kamis (22/6/2023). RELF akan menjadi perusahaan tercatat ke-44 di BEI pada tahun 2023.

Mengutip laman e-IPO, RELF mematok harga IPO Rp90 per saham menawarkan 1,2 miliar saham atau 20,95% dari total saham yang dicatatkan. RelifeAsia mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 6,28 kali dan diperkirakan memperoleh dana segar Rp108 miliar.

Saham yang dicatatkan sebanyak 5.727.800.000 saham yang terdiri dari 4.527.800.000 saham pendiri dan 1.200.000.000 saham penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Ditambah, RELF juga mencatatkan 1,2 miliar waran seri I.

Berdasarkan pengumuman BEI, saham RELF dicatatkan di papan akselerasi. Mengacu pada data BEI, jumlah pemegang saham atau investor RELF melalui IPO mencapai 13.931 pemegang saham.

Sedangkan pemegang saham pendiri sebanyak 7 pemegang saham. Sehingga totalnya 13.938 pemegang saham.