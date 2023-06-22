Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melantai di Bursa, Graha Mitra Asia (RELF) Incar Dana Segar Rp108 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |08:30 WIB
Melantai di Bursa, Graha Mitra Asia (RELF) Incar Dana Segar Rp108 Miliar
IPO Bei (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Graha Mitra Asia Tbk atau RelifeAsia (RELF) akan mencatatkan (listing) perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Kamis (22/6/2023). RELF akan menjadi perusahaan tercatat ke-44 di BEI pada tahun 2023.

Mengutip laman e-IPO, RELF mematok harga IPO Rp90 per saham menawarkan 1,2 miliar saham atau 20,95% dari total saham yang dicatatkan. RelifeAsia mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 6,28 kali dan diperkirakan memperoleh dana segar Rp108 miliar.

Saham yang dicatatkan sebanyak 5.727.800.000 saham yang terdiri dari 4.527.800.000 saham pendiri dan 1.200.000.000 saham penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Ditambah, RELF juga mencatatkan 1,2 miliar waran seri I.

Berdasarkan pengumuman BEI, saham RELF dicatatkan di papan akselerasi. Mengacu pada data BEI, jumlah pemegang saham atau investor RELF melalui IPO mencapai 13.931 pemegang saham.

Sedangkan pemegang saham pendiri sebanyak 7 pemegang saham. Sehingga totalnya 13.938 pemegang saham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189795/ipo_bei-xPZQ_large.jpg
OJK Ungkap Penyebab Jumlah IPO Turun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183883/ipo_bei-EL1e_large.jpg
3 Perusahaan Bakal Masuk Pipeline IPO di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement