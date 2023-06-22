Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tak Ada Tenaga, IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 6.697

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |12:15 WIB
Tak Ada Tenaga, IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 6.697
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,08% atau 5,53 poin ke level 6.697 pada perdagangan sesi pertama hari ini Kamis (22/6/2023).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12,63 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,94 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 718.427 kali. Adapun, sebanyak 270 saham harganya terkoreksi, 231 saham harganya naik dan 228 saham lainnya stagnan.

Mayoritas sektor berada di zona merah, dipimpin oleh sektor teknologi yang terkoreksi dalam sebesar 1,43%, sektor infrastruktur turun 0,89%, sektor non siklikal turun 0,39%, sektor properti turun 0,34%, sektor transportasi turun 0,13%, sektor siklikal turun 0,12% dan sektor kesehatan turun 0,01%.

Sementara itu, empat sektor lainnya mengalami penguatan dengan sektor energi naik 0,46%, sektor keuangan naik 0,44%, sektor bahan baku naik 0,36%, dan sektor industri naik 0,22%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,12% ke level 954, indeks IDX30 turun 0,11% ke level 496, indeks MNC36 turun 0,02% ke level 363, serta indeks JII turun 0,14% ke level 547.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193877/ihsg_ditutup_menguat-dzRs_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193670/ihsg_ditutup_menguat-jh6J_large.jpg
IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/278/3193474/ihsg_pekan_depan-JcPw_large.jpg
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154/ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193117/ihsg_menguat_di_awal_tahun-DBMV_large.jpg
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement