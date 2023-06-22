Tak Ada Tenaga, IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 6.697

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,08% atau 5,53 poin ke level 6.697 pada perdagangan sesi pertama hari ini Kamis (22/6/2023).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12,63 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,94 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 718.427 kali. Adapun, sebanyak 270 saham harganya terkoreksi, 231 saham harganya naik dan 228 saham lainnya stagnan.

Mayoritas sektor berada di zona merah, dipimpin oleh sektor teknologi yang terkoreksi dalam sebesar 1,43%, sektor infrastruktur turun 0,89%, sektor non siklikal turun 0,39%, sektor properti turun 0,34%, sektor transportasi turun 0,13%, sektor siklikal turun 0,12% dan sektor kesehatan turun 0,01%.

Sementara itu, empat sektor lainnya mengalami penguatan dengan sektor energi naik 0,46%, sektor keuangan naik 0,44%, sektor bahan baku naik 0,36%, dan sektor industri naik 0,22%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,12% ke level 954, indeks IDX30 turun 0,11% ke level 496, indeks MNC36 turun 0,02% ke level 363, serta indeks JII turun 0,14% ke level 547.