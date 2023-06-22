Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sandiaga Uno Tekankan Kebangkitan Ekonomi Kreatif dalam Forum Ministerial Meeting G20

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:24 WIB
Sandiaga Uno Tekankan Kebangkitan Ekonomi Kreatif dalam Forum Ministerial Meeting G20
Menparekraf Sandiaga Uno. (Foto: Kemenparekraf).
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan sejumlah hal terkait kunci kebangkitan sektor parekraf untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Hal ini dia sampaikan di hadapan pimpinan negara yang tergabung dalam G20 dalam 4th Tourism Working Group/ Ministerial Meeting G20 di Assembleia Taj Resort & Convention Centre, India pada Rabu (21/6/2023).

Hal pertama adalah dukungan terhadap pengembangan pelaku UMKM. Sebab, para UMKM memiliki kekuatan untuk menghadirkan perekonomian yang inklusif dan berpihak masyarakat.

Sektor ekonomi kreatif pun diungkapkannya mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Tadi kami menyampaikan sejumlah hal, pertama adalah kekuatan ekonomi kreatif dalam mendorong bagaimana pariwisata ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja," ujar Sandiaga Uno dikutip, Kamis (22/6/2023).

