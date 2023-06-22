Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Dunia Naik Ditopang Prospek Dolar AS

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |08:09 WIB
Harga Minyak Dunia Naik Ditopang Prospek Dolar AS
Harga minyak dunia hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak mentah berjangka membukukan kenaikan yang solid pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), ditopang prospek ketatnya pasokan dan dolar AS, yang jatuh di tengah komentar Ketua Fed Jerome Powell dalam kesaksiannya di hadapan Kongres.

Dikutip Antara, Kamis (22/6/2023) Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus terangkat 1,34 dolar AS atau 1,88%, menjadi menetap pada 72,53 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus bertambah 1,22 dolar atau 1,61%, menjadi ditutup pada 77,12 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Prospek ketatnya pasokan jagung dan etanol di Amerika Serikat berarti permintaan minyak akan meningkat karena jagung digunakan untuk memproduksi etanol, yang dicampur dengan bahan bakar fosil, dikutip dari Xinhua.

Amerika Serikat hanya memiliki 55% jagung dalam kondisi baik hingga sangat baik pada Minggu (18/6/2023), turun dari 61% pada minggu sebelumnya, yang mencerminkan dampak kekeringan, menurut laporan mingguan Departemen Pertanian AS yang dikeluarkan pada Selasa (20/6/2023).

Halaman:
1 2
