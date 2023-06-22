Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Kekayaan Alejandro Garnacho, Pemain Argentina yang Ditekel Asnawi Mangkualam

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |13:22 WIB
Ternyata Segini Kekayaan Alejandro Garnacho, Pemain Argentina yang Ditekel Asnawi Mangkualam
Ternyata Segini Kekayaan Alejandro Garnacho (Foto: Instagram Asnawi Mangkualam)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini kekayaan Alejandro Garnacho, pemain Timnas Argentina yang ditekel dan dikantongi pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam saat pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023.

Euforia usai pertandingan timnas Indonesia vs Argentina masih terasa di pinggir lapangan. Salah satunya jika membahas Alejandro Garnacho dan Asnawi Mangkualam.

 BACA JUGA:

Meski Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina, namun ada duel unik yang tersaji antara kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan pemain Argentina Alejandro Garnacho.

Duel unik tersebut karena kedua pemain saling berbalas adu tekel di lapangan. Asnawi yang tengah on fire tanpa pandang bulu langsung melakukan tekel bersih pada pemain asal Manchester United tersebut.

Alhasil, bola berhasil terlepas dan diambil oleh Asnawi yang langsung berdiri. Tidak terima dengan hal tersebut, Garnacho juga turut bangun dan mengejar serta melakukan tekel pada Asnawi.

Sayangnya, tekel Garnacho tidak begitu mulus. Alih-alih mengenai bola, tekelnya justru mengenai kaki Asnawi yang membuat pemain Jeonnam Dragons itu terjatuh. Wasit pun langsung meniup peluit tanda itu adalah sebuah pelanggaran.

Ternyata, setelah saling balas adu tekel di lapangan saat pertandingan berlaga. Alejandro Garnacho dan Asnawi Mangkualam kini berteman di Instagram.

Akun Instagram Garnacho diketahui telah mengikuti Asnawi. Begitupun sebaliknya, akun Instagram Asnawi juga turut mengikuti akun Garnacho.

 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183950/jurusan_akutansi_gaji_besar-JQuf_large.jpg
5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement