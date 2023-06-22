Ternyata Segini Kekayaan Alejandro Garnacho, Pemain Argentina yang Ditekel Asnawi Mangkualam

JAKARTA - Ternyata segini kekayaan Alejandro Garnacho, pemain Timnas Argentina yang ditekel dan dikantongi pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam saat pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023.

Euforia usai pertandingan timnas Indonesia vs Argentina masih terasa di pinggir lapangan. Salah satunya jika membahas Alejandro Garnacho dan Asnawi Mangkualam.

Meski Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina, namun ada duel unik yang tersaji antara kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan pemain Argentina Alejandro Garnacho.

Duel unik tersebut karena kedua pemain saling berbalas adu tekel di lapangan. Asnawi yang tengah on fire tanpa pandang bulu langsung melakukan tekel bersih pada pemain asal Manchester United tersebut.

Alhasil, bola berhasil terlepas dan diambil oleh Asnawi yang langsung berdiri. Tidak terima dengan hal tersebut, Garnacho juga turut bangun dan mengejar serta melakukan tekel pada Asnawi.

Sayangnya, tekel Garnacho tidak begitu mulus. Alih-alih mengenai bola, tekelnya justru mengenai kaki Asnawi yang membuat pemain Jeonnam Dragons itu terjatuh. Wasit pun langsung meniup peluit tanda itu adalah sebuah pelanggaran.

Ternyata, setelah saling balas adu tekel di lapangan saat pertandingan berlaga. Alejandro Garnacho dan Asnawi Mangkualam kini berteman di Instagram.

Akun Instagram Garnacho diketahui telah mengikuti Asnawi. Begitupun sebaliknya, akun Instagram Asnawi juga turut mengikuti akun Garnacho.