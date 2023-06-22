Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tenang! BLT Rp3,8 Triliun Tetap Cair meski Sudah Endemi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |13:23 WIB
Tenang! BLT Rp3,8 Triliun Tetap Cair meski Sudah Endemi
BLT Desa Cair. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa. Meski status pandemi Covid-19 di Indonesia sudah masuk endemi.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Agus Halim Iskandar menjelaskan, besaran BLT berkurang dari yang sebelumnya dianggarkan ketika Covid-19 berstatus pandemi. Jika saat covid 19 dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dianggarkan sekitar Rp27 triliun, maka tahun 2023 ini dianggarkan sebesar Rp3,8 triliun untuk BLT.

"BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, jauh menurun dari pada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se- Indonesia," ujar Gus Halim dalam acara jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan pengurangan dalam anggaran BLT itu akan berdampak pada jumlah penerima manfaat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tepatnya untuk para masyarakat desa yang masih menyimpan dampak dari adanya pandemi seperti belum dapatnya pekerjaan baru.

Menurutnya, pemberian BLT ini merupakan bantalan basi masyarakat desa untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun pasca pengumuman status endemi Covid-19 ini juga tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang masih menyimpan dampak ekonomi tersebut.

"Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespon pandemi covid karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid kemudian kehilangan mata pencahariannya," lanjutnya.

Adapun BLT tersebut pada tahun 2023 ini akan menyasar kepada 2.752.035 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 71.984 desa seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192830/blt-Qb8Z_large.jpg
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192910/blt-fc4V_large.jpg
BLT Disalurkan hingga Pukul 24.00, Rp900.000 Langsung Cair di Malam Tahun Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192858/blt-7kzL_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192617/blt-Z6Np_large.jpg
Hari Ini Terakhir Pencairan BLT Kesra Rp900.000, Jangan Lupa Sebelum Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192635/mensos-7tik_large.jpg
BLT Kesra 2025 Cair Rp900 Ribu, Begini Cara Cek Status Penerima Secara Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement