5 Titik Perayaan Ulang Tahun Jakarta 2023

JAKARTA - 5 titik perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta 2023 ke 496. Perayaan akan dimeriahkan oleh rangkaian acara yang beragam. Salah satunya adalah Pekan Raya Jakarta (PRJ) di JIExpo Kemayoran.

HUT ke-496 Kota Jakarta mengusung tema ‘Jakarta: Jadi Karya untuk Nusantara’. Adapun maknanya sendiri adalah Jakarta siap mengoptimalkan sumber daya miliknya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Adapun titik-titik perayaan ulang tahun Jakarta yang diisi dengan serangkaian kegiatan yang meriah:

1. JIEXPO Kemayoran

JIEXPO Kemayoran menjadi salah satu tempat untuk perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta, yakni Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair. Event ini telah berlangsung sejak 14 Juni 2023 dan akan berakhir 16 Juli 2023 mendatang.

Melalui Pekan Raya Jakarta (PRJ), pengunjung bisa menikmati beragam kemeriahan di dalamnya. Yakni seperti Konser musik, Wisata Kuliner, Wahana permainan, pertunjukan budaya, dan masih banyak lainnya.

2. Pusat Perbelanjaan Jakarta

Berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta juga akan turut memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta. Adapun nama festival adalah Jakarta Great Sale 2023.

Event tersebut telah berlangsung sejak 21 Mei lalu dan akan berakhir pada 21 Julu 2023 mendatang.