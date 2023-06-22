Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75%

Viola Triamanda , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |13:40 WIB
BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75%
Bank Indonesia Diprediksi Tahan Suku Bunga. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) siang ini akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuannya. Diperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga kebijakan pada 5,75%.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, suku bunga kebijakan saat ini masih konsisten untuk memastikan penurunan ekspektasi inflasi dalam sasaran inflasi BI serta untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

"Meskipun inflasi utama diperkirakan akan terkelola dengan baik pada akhir tahun ini, sentimen global yang datang dari arah suku bunga Fed, kondisi ekonomi China dan kondisi ekonomi global kemungkinan akan mempengaruhi nilai tukar Rupiah dalam waktu dekat," ujarnya kepada MPI, Kamis (22/06/2023).

Dia melanjutkan, secara khusus, dari pertemuan FOMC terbaru, Fed akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga lainnya untuk menahan inflasi menjadi sekitar 2%.

"Namun, kami berpendapat bahwa Rupiah diperkirakan akan berada di sekitar level fundamental, mengingat imbal hasil riil (hasil nominal – inflasi) obligasi pemerintah Indonesia masih lebih menarik daripada imbal hasil riil sejenis dan UST," lanjutnya.

Dengan fakta bahwa inflasi di Indonesia cenderung mereda lebih cepat dari AS, lanjutnya, investor kemungkinan akan mempertahankan minatnya pada obligasi pemerintah Indonesia untuk mendukung pasar obligasi domestik dan Rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan mempertimbangkan untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya hingga akhir tahun ini.

Halaman:
1 2
