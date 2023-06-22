Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Dukung Pertumbuhan Sektor Pertanian hingga Kemitraan Agribisnis Hortikultura

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |14:08 WIB
Menko Airlangga Dukung Pertumbuhan Sektor Pertanian hingga Kemitraan Agribisnis Hortikultura
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Sektor pertanian sebagai sektor yang terus tumbuh positif perlu didukung agar kontribusinya terhadap PDB yang besar juga mampu berdampak terhadap kesejahteraan petani.

Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya di acara Kemitraan Closed Loop Agribisnis Hortikultura di Kawasan Pertanian Terpadu (KPOT) Simalungun, Sumut, Kamis (22/6/2023).

Airlangga juga menyatakan jika pemerintah saat ini terus berupaya mendorong inisiatif kolaborasi multistakeholders melalui pengembangan ekosistem agribisnis yang efisien dan terintegrasi hulu-hilir berbasis teknologi. Ini dilakukan agar daya saing komoditas pertanian dapat ditingkatkan dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga terjangkau.

“Kita lihat bahwa Indonesia selama Covid lalu, inflasi rendah karena pangan tersedia. Dan pangan tersedia, kita berterima kasih pada masyarakat di Simalungun, karena hortikulturanya maju. Mulai dari jeruk, nanas, alpukat, terong serta seluruh hortikultura yang ada. Namun kita juga harus memperhatikan tantangan cuaca yaitu musim kering, ini harus diperhatikan dan dimitigasi atau dicegah, agar jangan sampai berpengaruh sehingga hortikultura produktivitasnya turun,” kata Ketua Umum Partai Golkar.

Salah satu model yang diinisiasi dan berjalan baik adalah kemitraan closed loop agribisnis hortikultura yang melibatkan petani, koperasi, perbankan , off taker dan pelaku usaha dari hulu hingga hilir yang dilakukan dengan pendampingan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan petani.

