Harga Kambing dan Sapi Hidup Naik Jelang Idul Adha

JAKARTA - Harga pangan dan sapi hidup menjelang Hari Raya Idul Adha terpantau naik.

Namun Pengamat Pangan IPB sekaligus anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan harga komoditas pangan tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Jika pun naik, itu hanya hewan kurban seperti sapi, kambing ataupun domba.

"Sebenarnya setiap hari raya pasti ada tren kenaikan. Tapi untuk Idul Adha menurut saya tidak terlalu tinggi sebagaimana seperti Idulfitri ataupun Natal dan Tahun Baru," ujar Dwi saat berdialog di IDX Channel, Kamis (22/6/2023).

Lebih lanjut Dwi menuturkan, harga kebutuhan pokok sangat erat dengan faktor musiman. Artinya, jika harga pangan naik, itu hanya di waktu tertentu, kemudian akan turun kembali.

"Contohnya cabai, cabai naik itu karena memang siklusnya seperti itu. Siklus cabai tahun ini berbeda dengan siklus cabai tahun lalu. Di tahun ini, khususnya Juni, harga cabai mulai naik dan akan terus seperti itu sampai setelah Idul Adha. Tapi setelah itu bakal turun lagi," terangnya.