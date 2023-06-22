Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75%

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |14:30 WIB
BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75%
Bank Indonesia. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%.

Demikian pula suku bunga Deposit Facility tetap sebesar level 5%, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5%.

 BACA JUGA:

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter yang preemptive dan forward looking.

Keputusan ini diambil dalam rangka memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.

 BACA JUGA:

"Suku bunga 5,75% ini untuk memastikan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3±1% pada sisa tahun 2023 dan tahun 2024," ujar Perry dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

 

Halaman:
1 2
