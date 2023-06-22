Usai Luhut, Presiden Jokowi Siap Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo bakal mencoba Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum 28 Juli 2023. Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai ikut mencoba kereta cepat tersebut.

"Presiden titip salam ke saudara-saudara sekalian, beliau akan naik kereta ini nanti sebelum 28 Juli, mungkin satu minggu sebelumnya," kata Luhut, dikutip dari Antara, di Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023).

Dirinya pun meminta pihak pengelola atau pelaksana proyek untuk menyelesaikan beragam hal di stasiun tersebut agar lebih rapi saat dikunjungi Presiden Joko Widodo.

"Saya pikir kita perlu siapkan lebih rapi lagi ini, saya titip kepada kita semua teman-teman yang kerja, dirapikan supaya Presiden kita Jokowi yang berani memutuskan ini, itu juga melihat hal yang baik di sini," kata dia.

Meski demikian, Luhut menilai, Proyek KCJB pada Juni 2023 sudah hampir rampung. Di mana pekerjaan yang dilakukan belum sepenuhnya usai karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Dia pun menargetkan proyek itu bisa rampung pada 18 Agustus 2023.

"Jadi saya titip ke teman-teman sekalian, dari Tiongkok dan Indonesia untuk menyelesaikan tuntas pekerjaan ini. Supaya bisa baik nanti tanggal 18 Agustus, mudah-mudahan saat itu atau setelah itu Presiden meresmikannya," kata dia