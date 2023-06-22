Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapakah Pemilik Kapal Titanic yang Tenggelam Lebih dari 1 Abad?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |20:01 WIB
Siapakah Pemilik Kapal Titanic yang Tenggelam Lebih dari 1 Abad?
Kapal titanic (Foto: BBC)
JAKARTA - Kisah sejarah tenggelamnya kapal Titanic sudah sangat dikenal. Pasalnya tragedi kapal Titanic itu sangat menggemparkan dunia pada masanya dan dijuluki sebagai bencana paling mematikan sepanjang sejarah.

Kapal RMS Titanic merupakan sebuah kapal penumpang super Britania Raya yang mengklaim sebagai kapal tercepat dan terbesar serta memiliki desain yang mewah.

Namun, kapal tersebut tenggelam di Samudera Atlantik pada 15 April 1912 silam. Kapal tersebut tenggelam setelah menabrak gunung es pada saat pelayaran pertamanya dan menyebabkan sebanyak 1.514 korban jiwa.

Tragedi tenggelamnya kapal Titanic tersebut pun membuat banyak orang penasaran, siapa sebenarnya pemilik dari kapal mewah itu.

Lantas siapakah sebenarnya pemilik dari kapal Titanic yang tenggelam itu? Diketahui pemilik asli kapal Titanic adalah sebuah perusahaan bernama White Star Line.

Kapal Titanic ini merupakan salah satu dari tiga kapal samudra kelas Olympic, bersama dengan RMS Olympic dan HMHS Britannic yang aslinya bernama Gigantic.

Halaman:
1 2
