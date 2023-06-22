Siapakah Pemilik Kapal Titanic yang Tenggelam Lebih dari 1 Abad?

JAKARTA - Kisah sejarah tenggelamnya kapal Titanic sudah sangat dikenal. Pasalnya tragedi kapal Titanic itu sangat menggemparkan dunia pada masanya dan dijuluki sebagai bencana paling mematikan sepanjang sejarah.

Kapal RMS Titanic merupakan sebuah kapal penumpang super Britania Raya yang mengklaim sebagai kapal tercepat dan terbesar serta memiliki desain yang mewah.

Namun, kapal tersebut tenggelam di Samudera Atlantik pada 15 April 1912 silam. Kapal tersebut tenggelam setelah menabrak gunung es pada saat pelayaran pertamanya dan menyebabkan sebanyak 1.514 korban jiwa.

Tragedi tenggelamnya kapal Titanic tersebut pun membuat banyak orang penasaran, siapa sebenarnya pemilik dari kapal mewah itu.

BACA JUGA: Peneliti AS Kenang Pengalaman Mengerikan Terjebak dalam Kapal Selam di Bangkai Titanic

Lantas siapakah sebenarnya pemilik dari kapal Titanic yang tenggelam itu? Diketahui pemilik asli kapal Titanic adalah sebuah perusahaan bernama White Star Line.

Kapal Titanic ini merupakan salah satu dari tiga kapal samudra kelas Olympic, bersama dengan RMS Olympic dan HMHS Britannic yang aslinya bernama Gigantic.