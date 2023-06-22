Sri Mulyani Harap Anak-Anak Bangsa Bisa Kerja di Bank Dunia

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengharapkan talenta -talenta terbaik Indonesia bisa kerja di Grup Bank Dunia (World Bank Group). Indonesia pun memiliki peluang besar untuk mendapatkan manfaat dari program peningkatan sumber daya manusia Grup Bank Dunia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Bekerja di institusi seperti Bank Dunia tidak hanya memberi kesempatan untuk mengejar karier, tetapi juga untuk memahami dan terlibat dengan banyak negara berbeda, banyak staf berbeda," kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Dengan berbagai pemahaman, dia menuturkan akan banyak peluang secara profesional untuk mendapatkan pengalaman pengembangan dari berbagai negara.

Bank Dunia berperan sangat penting dalam mengatasi tantangan global dan memberikan layanan kepada negara-negara anggota. Komunitas global saat ini meminta Bank Dunia untuk meningkatkan dukungan, tidak hanya dalam mengatasi kemiskinan, tetapi juga mengatasi isu terkait perubahan iklim, pandemi, dan berbagai isu global, termasuk reformasi dan penguatan ekonomi.

Maka dari itu, Grup Bank Dunia sangat penting dalam menyediakan tidak hanya sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga pengetahuan dan pengalaman pembangunan bagi negara-negara berkembang.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menilai sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung cara bekerja Bank Dunia menjadi lebih efisien dan efektif, baik dengan pemerintah, pembuat kebijakan, kelompok riset, sektor swasta, hingga lembaga pembangunan lainnya secara kolaboratif.