Harga Ayam dan Telur Mahal, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Harga telur ayam disejumlah daerah naik di kisaran Rp32.000-34.000 per kilogram (kg).

Bahkan di wilayah Indonesia Timur kenaikannya hingga Rp40.000 per kg.

BACA JUGA:

Pengamat Pangan IPB sekaligus anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, kenaikan harga telur merupakan hal yang musiman alias tidak akan permanen.

Dari pengamatannya, pola kenaikan telur akan terjadi di bulan Januari kemudian akan turun pada bulan Februari, Maret, dan April. Lalu akan kembali naik pada bulai Mei, Juni bahkan hingga Agustus.

"Harga telur kan sempat jatuh, tapi sebentar lagi akan relatif tinggi. Januari itu tinggi tapi Februari, Maret, April itu turun, kemudian nanti masuk Mei itu akan naik lagi jadi polanya seperti itu," ujar Dwi saat berdialog di IDX Channel, Kamis (22/6/2023).