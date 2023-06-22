Segini Harga Tiket Konser Taylor Swift di Tokyo

JAKARTA - Ternyata segini harga tiket konser Taylor Swift di Tokyo yang wajib diketahui jika anda tertarik untuk menonton.

Penyanyi internasional Taylor Swift yang saat ini sedang menggelar tur konser bertajuk ‘The Eras Tour’ baru saja mengumumkan penambahan jadwal konsernya di Asia, yakni Singapura dan Tokyo, Jepang.

Penambahan jadwal tur konser Taylor Swift ini juga akan dimeriahkan oleh Sabrina Carpenter sebagai tamu spesial.

Adapun konser ‘The Eras Tour’ di Tokyo nanti akan digelar di Tokyo Dome selama 4 hari pada 7 - 10 Februari 2024. Adapun untuk pembelian tiket presale dimulai pada 23 Juni 2023. Lantas berapa harga tiket konser Taylor Swift di Tokyo?

Dirangkum Okezone, Kamis (22/6/2023) berikut segini harga tiket konser Taylor Swift di Tokyo.

Harga tiket konser Taylor Swift di Tokyo dijual dengan kisaran harga antara 8.800 yen atau sekitar Rp927.274 sampai 30.000 yen atau Rp3.160.605.