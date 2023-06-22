Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis 3 Bulan hingga Oktober

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |18:19 WIB
Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis 3 Bulan hingga Oktober
Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis hingga Oktober 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat bisa mencoba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 18 Agustus 2023. Dalam masa uji coba tersebut tidak dikenai tarif alias gratis.

Menhub mengatakan, masyarakat dapat menjajal secara gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Akan tetapi tidak semua masyarakat bisa menjajal secara gratis.

"Soft operatrion, uji coba. Penumpang belum ditetapkan tarif gratis sampai Oktober, tapi penumpangnya akan dipilih," kata Menhub saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dam Investasi Lutut Binsar Pandjaitan mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan tiket gratis kepada masyarakat yang berada disepanjang jalur rel kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Jadi Presiden tadi sudah kasih instruksi bahwa kita berikan rakyat kita sepajang rel ini untuk mencoba gratis kereta api ini," katanya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi selaku operator dari KCJB. Dwiyana mengatakan bahwa uji coba secara gratis akan hanya untuk undangan saja.

Halaman:
1 2
