Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menparekraf Sandiaga Bahas soal Konsep Pariwisata Berkelanjutan Sukses Bangkitkan Parekraf RI

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |20:50 WIB
Menparekraf Sandiaga Bahas soal Konsep Pariwisata Berkelanjutan Sukses Bangkitkan Parekraf RI
Menparekraf Sandiaga Uno. (Foto: Kemenparekraf).
A
A
A

INDIA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membahas soal pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan memiliki peran penting dalam memulihkan sektor parekraf Indonesia pascapandemi Covid-19.

Dia mengatakan pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti green tourism, digitalisasi parekraf, peningkatan keterampilan pelaku UMKM Pariwisata dan ekonomi kreatif serta dukungan pengembangan UMKM merupakan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenparekraf untuk membangkitkan kembali sektor parekraf Tanah Air yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

 BACA JUGA:

"Tadi kami menyampaikan sejumlah hal, pertama adalah kekuatan ekonomi kreatif dalam mendorong bagaimana pariwisata ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga dalam 4th Tourism Working Group/Ministerial Meeting G20 di Assembleia Taj Resort & Convention Centre, Goa, India pada Rabu, 21 Juni 2023 waktu setempat.

Sandiaga menjelaskan langkah selanjutnya dalam pemulihan parekraf Indonesia adalah pengelolaan destinasi wisata yang didasarkan aspek keberlanjutan dalam Bali Guidelines.

Pemanfaatan desa wisata misalnya, berhasil berdampak positif terhadap lingkungan sekaligus memutar roda perekonomian dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yakni sebesar 30-35% pada tahun 2023.

 BACA JUGA:

"Ini menjadi bukti bahwa destinasi wisata yang menawarkan ecotourism serta isu-isu lingkungan dan berkelanjutan menjadi potensi wisata yang patut diperhitungkan," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068045/sandiaga_uno-kWPI_large.jpg
3 Investor Asing Masuk IKN, Sandiaga Uno: Alhamdulillah, Setelah Sekian Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067235/groundbreaking_gedung_pesona_nusantara-Kw1k_large.jpg
Sandiaga Uno Renovasi Gedung Pesona Nusantara, Bakal Terapkan Konsep Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3066804/sandiaga_uno-aKo8_large.jpg
Sandiaga Uno Tanggapi Kritik Pedas Reza Arap Terkait Kedatangan IShowSpeed ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3066795/sandiaga_uno-F5H0_large.jpg
Puncak Dipenuhi PKL Dadakan, Sandiaga Uno Dukung Inovasi Food Truck
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/406/3065537/sandiaga_uno-eAR2_large.jpg
Sandiaga Uno Tawarkan 2 Solusi untuk Atasi Kemacetan Parah di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/406/3062886/sandiaga_uno_minta_3_program_kemenparekraf_ini_berlanjut_di_era_prabowo-RArP_large.jpg
Sandiaga Uno Minta 3 Program Kemenparekraf Ini Berlanjut di Era Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement