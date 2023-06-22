Mengenal Stockton Rush Pemilik OceanGate, Kapal Selam Titan yang Hilang dalam Tur Titanic

JAKARTA – Mengenal Stockton Rush pemilik OceanGate, Kapal Selam Titan yang hilang dalam Tur Titanic. Stockton Rush, CEO sekaligus pendiri OceanGate menjadi salah satu dari lima orang yang berada di kapal selam “Titan” yang hilang di Atlantik Utara sejak Minggu, 18 Juni 2023.

Dia dikenal telah mengembangkan reputasi sebagai semacam Jacques Cousteau modern seorang pencinta alam, petualang dan visioner.

Mengutip CNN Business, Kamis (22/6/2023), Rush telah mendekati mimpinya untuk menjelajahi laut dalam dengan semangat seperti anak kecil dan antipati terhadap peraturan sebuah pola yang terlihat jelas sejak Minggu malam, ketika kapalnya, Titan, hilang.

"Pada titik tertentu, keselamatan hanyalah sampah belaka. Maksud saya, jika Anda hanya ingin aman, jangan bangun dari tempat tidur. Jangan masuk ke dalam mobil Anda. Jangan lakukan apa pun,” kata Stockton kepada jurnalis David Pogue dalam sebuah wawancara tahun lalu.

Dalam wawancara lain, Stockton juga membanggakan bahwa dia telah "melanggar beberapa aturan" dalam kariernya.

"Saya rasa Jenderal MacArthur yang mengatakan bahwa Anda dikenang karena aturan yang Anda langgar. Dan saya telah melanggar beberapa aturan untuk membuat ini. Saya pikir saya telah melanggarnya dengan logika dan teknik yang baik di belakang saya,” kata Rush dalam sebuah wawancara video dengan YouTuber Meksiko, Alan Estrada, tahun lalu.

Jika kapal selam Titan masih utuh, para pejabat Penjaga Pantai AS memperkirakan pada Rabu sore bahwa kapal tersebut mungkin hanya memiliki sisa oksigen kurang dari satu hari.