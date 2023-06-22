Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Stockton Rush Pemilik OceanGate, Kapal Selam Titan yang Hilang dalam Tur Titanic

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |13:08 WIB
Mengenal Stockton Rush Pemilik OceanGate, Kapal Selam Titan yang Hilang dalam Tur Titanic
Stockhon Rush (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA – Mengenal Stockton Rush pemilik OceanGate, Kapal Selam Titan yang hilang dalam Tur Titanic. Stockton Rush, CEO sekaligus pendiri OceanGate menjadi salah satu dari lima orang yang berada di kapal selam “Titan” yang hilang di Atlantik Utara sejak Minggu, 18 Juni 2023.

Dia dikenal telah mengembangkan reputasi sebagai semacam Jacques Cousteau modern seorang pencinta alam, petualang dan visioner.

Mengutip CNN Business, Kamis (22/6/2023), Rush telah mendekati mimpinya untuk menjelajahi laut dalam dengan semangat seperti anak kecil dan antipati terhadap peraturan sebuah pola yang terlihat jelas sejak Minggu malam, ketika kapalnya, Titan, hilang.

"Pada titik tertentu, keselamatan hanyalah sampah belaka. Maksud saya, jika Anda hanya ingin aman, jangan bangun dari tempat tidur. Jangan masuk ke dalam mobil Anda. Jangan lakukan apa pun,” kata Stockton kepada jurnalis David Pogue dalam sebuah wawancara tahun lalu.

Dalam wawancara lain, Stockton juga membanggakan bahwa dia telah "melanggar beberapa aturan" dalam kariernya.

"Saya rasa Jenderal MacArthur yang mengatakan bahwa Anda dikenang karena aturan yang Anda langgar. Dan saya telah melanggar beberapa aturan untuk membuat ini. Saya pikir saya telah melanggarnya dengan logika dan teknik yang baik di belakang saya,” kata Rush dalam sebuah wawancara video dengan YouTuber Meksiko, Alan Estrada, tahun lalu.

Jika kapal selam Titan masih utuh, para pejabat Penjaga Pantai AS memperkirakan pada Rabu sore bahwa kapal tersebut mungkin hanya memiliki sisa oksigen kurang dari satu hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement