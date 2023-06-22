Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Tiket Masuk Monas 2023 dan Cara Pembeliannya

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |22:01 WIB
Harga Tiket Masuk Monas 2023 dan Cara Pembeliannya
Monas. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Harga tiket masuk Monas 2023 dan cara pembeliannya menarik untuk diketahui.

Kawasan Monas dan Tugu Monas sendiri memiliki jam operasionalisasi yang dibuka dari hari Selasa-Minggu mulai dari pukul 08.00 WIB-16.00 WIB.

Mengutip Instagram resmi @monumen.nasional, diketahui harga tiket museum Monumen Nasional (Monas) sendiri dibanderol dari untuk Dewasa mulai Rp5000, mahasiswa Rp3000, hingga anak-anak Rp2000.

Sedangkan jika harga tiket naik ke pelataran puncak Monas untuk dewasa mulai Rp15.000, mahasiswa Rp8000, anak-anak Rp4000.

Untuk tiket masuk Tugu Monas kini pengunjung wajib membeli kartu elektronik atau JakCard yang bisa dibeli di loket.

 

