Wall Street Ditutup Menguat Didorong Kepastian The Fed

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq ditutup lebih tinggi pada perdagangan Kamis (22/6/2023) waktu setempat, setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell terus memukul drum hawkish.

Dia menyarankan bahwa bank sentral belum mencapai akhir dari siklus pengetatannya, tetapi memberikan kepastian bahwa Fed akan melanjutkan dengan hati-hati.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 4,81 poin, atau 0,01%, menjadi 33.946,71, S&P 500 (.SPX) naik 16,2 poin, atau 0,37%, menjadi 4.381,89 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 128,41 poin, atau 0,95%, menjadi 13.630,61.

Keuntungan kuat Nasdaq yang sarat teknologi mendapat dorongan dari saham momentum yang dipimpin oleh Amazon.com (AMZN.O) Apple Inc (AAPL.O), dan Microsoft Corp (MSFT.O), sementara kenaikan S&P 500 lebih sederhana.

Industrials (.SPLRCI) dan financials (.SPSY) menahan blue-chip Dow pada dasarnya datar.

"Investor sedang bermain tarik menarik, seolah-olah mereka menarik bunga dari bunga aster yang mengatakan 'bull market, bukan bull market,'" kata Sam Stovall, kepala strategi investasi CFRA Research di New York. "Kami tidak memiliki banyak hal untuk diperdagangkan, pendapatan kuartal kedua belum dimulai dalam beberapa minggu," katanya.