Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Melemah ke 6.754 Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:47 WIB
IHSG Diprediksi Melemah ke 6.754 Jelang Akhir Pekan
IHSG berpotensi melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan hari ini, Jumat (23/6/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.618 – 6.754.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, setelah BI rate diumumkan tidak berubah, IHSG ditutup dengan pelemahan yang dipimpin oleh mayoritas sektor perbankan.

"Sektor perbankan yang menekan IHSG datang dari saham-saham bank big caps. Sehingga menjadi hal yang wajar jika IHSG melemah," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, mengapa respon pasar negatif terhadap suku bunga ini? Mungkin sebagian dari Anda akan menganggap bahwa kejadian kemarin aneh karena suku bunga dianggap sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, namun malah bergerak sebaliknya.

"Kami menilai respon negatif ini datang karena prospek saham perbankan mulai dianggap kurang menarik karena dengan suku bunga yang tidak naik maka pendapatan bunga kredit perbankan pun berpotensi tidak bertumbuh," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963/ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/278/3174720/ihsg_dibuka_menguat-dGoT_large.jpg
IHSG Awal Pekan Dibuka Menguat ke 8.155
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/278/3174703/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-kd8I_large.jpg
IHSG Pekan Ini Berpotensi Menguat ke Level 8.168
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174556/ihsg_menguat-9vQ5_large.jpg
IHSG Diprediksi Tembus 8.170 Pekan Depan, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/278/3174262/ihsg_ditutup_menguat-70hc_large.jpg
IHSG Ditutup Naik ke Level 8.118 Sambut Akhir Pekan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/278/3174155/ihsg_menguat-XA6f_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.099 Jelang Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement