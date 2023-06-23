IHSG Diprediksi Melemah ke 6.754 Jelang Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan hari ini, Jumat (23/6/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.618 – 6.754.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, setelah BI rate diumumkan tidak berubah, IHSG ditutup dengan pelemahan yang dipimpin oleh mayoritas sektor perbankan.

"Sektor perbankan yang menekan IHSG datang dari saham-saham bank big caps. Sehingga menjadi hal yang wajar jika IHSG melemah," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, mengapa respon pasar negatif terhadap suku bunga ini? Mungkin sebagian dari Anda akan menganggap bahwa kejadian kemarin aneh karena suku bunga dianggap sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, namun malah bergerak sebaliknya.

"Kami menilai respon negatif ini datang karena prospek saham perbankan mulai dianggap kurang menarik karena dengan suku bunga yang tidak naik maka pendapatan bunga kredit perbankan pun berpotensi tidak bertumbuh," kata dia.