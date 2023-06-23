Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Menguat ke 6.652

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:23 WIB
MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Menguat ke 6.652
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup terkoreksi 0,75% ke 6.652 disertai dengan tingginya volume penjualan.

MNC Sekuritas mengatakan, waspadai akan area support yang berada di 6,626, apabila IHSG menembus level tersebut, maka IHSG akan ke arah 6,601.

"Namun, bila IHSG masih mampu berada di atas supportnya, maka IHSG akan bergerak menguat kembali menguji 6,744-6,819," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (23/6/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,626, 6,578 dan resistance 6,744, 6,772.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

Halaman:
1 2
