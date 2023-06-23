IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.646 Jelang Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,08% di 6.646,62 pada perdagangan hari ini Jumat (23/6/2023).

Satu menit pertama indeks komposit mampu rebound 0,05% di 6.655,66. Sebanyak 160 saham menguat, 148 melemah, dan 249 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal menembus Rp298,27 miliar, dari net-volume 484,51 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung kompak menguat seperti indeks LQ45 tumbuh 0,03% di 944,70, indeks JII naik 0,21% di 543,51, indeks IDX30 menanjak 0,06% di 491,14, dan indeks MNC36 menguat 0,04% di 359,81.

Mayoritas sektor di zona hijau yakni nonsiklikal 0,11%, industri 0,06%%, infrastruktur 0,28%, properti 0,08%, bahan baku 0,30%, energi 0,01%, transportasi 0,30%, dan teknologi 0,12%. Sedangkan sisanya melemah yakni kesehatan 0,31%, keuangan 0,08%, dan siklikal 0,46%.