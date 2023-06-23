Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Investor Senyum Lebar, Ini Jadwal Pembagian Dividen RMK Energy (RMKE) dan Alkindo Naratama (ALDO)

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:08 WIB
Investor Senyum Lebar, Ini Jadwal Pembagian Dividen RMK Energy (RMKE) dan Alkindo Naratama (ALDO)
RMKE dan ALDO bakal bagikan dividen (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT RMK Energy Tbk (RMKE) memutuskan pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp30,62 miliar. Pembagian dividen ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang digelar 20 Juni 2023 lalu.

“Pembayaran dividen tunai diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada tanggal 5 Juli 2023, sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau yang disebut sebagai recording date,” tulis manajemen RMKE dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (23/6/2023).

Sementara itu, PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp1,29 miliar. Besaran dividen setara dengan 1,98% laba bersih perseroan tahun lalu.

Adapun, keputusan pembagian dividen telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang digelar 20 Juni 2023 lalu. Nantinya, para pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp1 per saham.

1 2
