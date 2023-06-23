Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Unilever (UNVR) Tebar Dividen Jumbo Rp2,7 Triliun

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:29 WIB
Unilever (UNVR) Tebar Dividen Jumbo Rp2,7 Triliun
UNVR bakal bagikan dividen jumbo (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAPT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) membagikan dividen final dengan nilai Rp2,7 triliun untuk tahun buku 2022. Pembagian dividen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Jika ditambah dengan dividen interim, total dividen yang dibagikan UNVR mencapai Rp5,34 triliun. Dengan total saham UNVR mencapai 38,15 miliar lembar, maka dividen final untuk setiap lembarnya berjumlah Rp71 dan secara total Rp140, demikian dilansir dari Harian Neraca, Jumat (23/6/2023).

Unilever telah membagikan dividen interim sebesar Rp69 per lembar pada kuartal keempat 2022. Para pemegang saham dalam RUPST menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih sebesar Rp71 per saham atau Rp2,7 triliun.

Total dividen yang dibagikan UNVR untuk tahun buku 2022 mencerminkan rasio pembayaran sebesar 99,29%. Tahun lalu, dividen per saham UNVR berjumlah Rp141. Sepanjang 2022, Unilever mengantongi penjualan bersih sebesar Rp41,21 triliun atau naik 4,23% secara tahunan. Dari sisi bottom line, laba yang dikantongi UNVR berjumlah Rp5,36 triliun. Torehan tersebut turun 6,83% daripada 2021 sebesar Rp39,54 triliun.

Adapun laba per saham sebesar Rp141 per lembar lebih rendah daripada periode sebelumnya yakni Rp151 per saham. Jika mengacu pada harga saham saat penutupan perdagangan Rabu (21/6), dividen final ini mencerminkan yield sebesar 1,62%. Sementara itu, saham UNVR terpantau terkoreksi 1,61% ke Rp4.290 pada pukul 15.22 WIB. Sepanjang 2023, harga saham UNVR telah terkoreksi 7,14%.

