330 Saham Merah, IHSG Sesi I Turun ke Level 6.644

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan sesi I, Jumat (23/6/2023). IHSG melemah 0,11% atau 7,45 poin ke level 6.644.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,25 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,48 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 518.863 kali. Adapun, sebanyak 330 saham harganya terkoreksi, 183 saham harganya naik dan 212 saham lainnya stagnan.

Mayoritas sektor berada di zona merah, dipimpin oleh sektor industri yang turun 0,72%, sektor teknologi turun 0,60%, sektor properti turun 0,50%, sektor keuangan turun 0,43%, sektor kesehatan turun 0,30%, sektor energi turun 0,27% dan sektor siklikal turun 0,18%.

Sementara itu, empat sektor lainnya mengalami penguatan dengan sektor transportasi naik 0,53%, sektor bahan baku naik 0,37%, sektor infrastruktur naik 0,11% dan sektor non siklikal naik 0,09%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,06% ke level 944, indeks IDX30 turun 0,02% ke level 491, indeks MNC36 turun 0,05% ke level 359, sedangkan indeks JII naik 0,21% ke level 544.