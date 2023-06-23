Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Milik Martua Sitorus (CEKA) Bagi-Bagi Dividen Rp59,5 Miliar

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:03 WIB
Emiten Milik Martua Sitorus (CEKA) Bagi-Bagi Dividen Rp59,5 Miliar
CEKA akan bagikan dividen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Emiten milik miliarder Martua Sitorus PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) membagikan dividen sebesar Rp59,5 miliar pada 2023. Di mana rasio pembayaran dividen hingga 27% dari total laba bersih yang diperoleh oleh entitas Wilmar itu mencapai Rp220,7 miliar.

Melansir Harian Neraca, Jumat (23/6/2023), perseroan akan membayarkan dividennya pada 27 Juni mendatang. Selain itu, CEKA memiliki saldo laba yang ditahan mencapai Rp1,27 triliun.

Manajemen Wilmar Cahaya Indonesia dalam paparan publiknya menyebutkan industri makanan berupa pengolahan minyak nabati dan minyak nabati spesialitas masih dapat bertumbuh jika dibanding tahun 2022 terutama dengan peningkatan populasi penduduk dunia dan berakhirnya pandemi.

Dengan begitu perseroan optimistis dapat membukukan kinerja yang lebih baik. Adapun, tantangan yang bakal dihadapi oleh harga yang masih sangat fluktuatif dan persaingan yang semakin ketat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
